«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.46.

«Манчестер Юнайтед» на своём поле примет «Ньюкасл» 30 декабря в 19-м туре АПЛ. Такая интересная игра перед новогодними праздниками. Пусть я и не думаю, что фанаты хозяев поля от неё получат много удовольствия. Соперник выглядит намного лучше — он с большей вероятностью выиграет.

Сейчас «Ман Юнайтед» идёт на серии из трёх поражений. В последний раз такая серия была ещё при тен Хаге. Но те времена прошли, наступила «эра Аморима». И пока она сопровождается множеством трудностей. Благо скоро трансферное окно и «красные дьяволы» могут частично изменить состав. Уже почти решённым вопросом является будущее Рашфорда в команде, например. Наверняка португальский специалист ещё кого-то захочет продать, подписав взамен более подходящих для себя игроков.

Но пока что слабые результаты выдаёт «Юнайтед». Победы были у него недавно над не самыми сильными соперниками — проблемный «Ман Сити» (2:1), «Витория» Пльзень (2:1). А вот проигрыши были значимыми — сперва была «перестрелка» с «Тоттенхэмом» в Кубке, где играли смешанные составы (3:4). Но вот затем уже в боевом составе «МЮ» всухую проиграл «Борнмуту» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:2).

В таблице АПЛ ситуация для «Юнайтед» уже критическая — 14-е место. Да, думать о зоне вылета ещё рано, разрыв в очках большой. Однако и клубы из топ-6 начинают уже отрываться от «красных дьяволов». Нужно срочно им улучшать результаты. Можно команде Аморима взять пример с «Ньюкасла». Тоже не без проблем он проводит сезон, часто очки теряет — уже по пять ничьих и поражений у него было. Но в последнее время «сороки» улучшили результаты, поднявшись благодаря этому в топ-5.

Сейчас с 29 очками команда Хау идёт на пятом месте. Хотя отставание от четвёртого «Ноттингем Форест» у неё составляет уже пять очков. Нижестоящие же клубы отстают от «сорок» всего на одно очко. Так что нужно «Ньюкаслу» продолжать выигрывать, чтобы не терять еврокубковое место.

На данный момент «Ньюкасл» идёт на серии из четырёх побед. Обыгрывал он за этот период и сложных соперников — 3:0 с «Астон Виллой», 3:1 с «Брентфордом». Думаю я, что подопечные Хау выиграют и сейчас. «МЮ» очень проблемный, нестабильный. Любой сыгранный соперник, умеющий пользоваться пространством, грамотно прессинговать, сейчас создаёт проблемы команде Аморима.

Так что думаю, «Ньюкасл» сумеет справиться с нынешним «Ман Юнайтед», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».