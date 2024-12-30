«Ипсвич» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на игру чемпионата Англии

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Ипсвич» — «Челси».

Ставка: гол «Ипсвича» в первом тайме за 2.52.

«Мне кажется, что в этом матче есть определённая интрига. Пять поражений в шести последних матчах показали, что те перспективы, имеющиеся у команды, которая ярко зашла в АПЛ, сейчас уже подрастаяли. Последняя игра против «Арсенала», пусть она и закончилась с минимальным поражением, но там было колоссальное преимущество «канониров».

С другой стороны уже два матча подряд не выигрывает «Челси». Этот регресс должен был случиться, так как команда играет чуть выше ожиданий и спад должен был быть. Постоянно всё, что настроил Мареска, работать не может, потому что команда всё ещё сырая.

Что же будет, когда сойдётся вот этот больной «Ипсвич» и чуть притормозивший «Челси», явно теряющий уверенность в себе, которая была ранее? Мне кажется, что выиграет «Челси», но я всё же буду плясать в прогнозе от «Ипсвича».

«Ипсвич» очень темпераментно играет дома. Даже когда не очень получается. Все равно видно, как идут попытки и старается команда. Мне кажется, что хозяевам именно стартовый отрезок матча удастся, а потом уже, возможно, на классе «Челси» возьмёт своё.

Мне хочется в этой игре поставить на гол «Ипсвича» в первом тайме. Может быть, будет и первый гол, но я ручаться за это не могу. Мне кажется, это хороший вариант поболеть и понаблюдать за эмоциональным стартом хозяев», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».