«Ипсвич» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу АПЛ 30 декабря

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ипсвич» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» в первом тайме с форой (-1) за 2.82.

«Ипсвич» и «Челси» сыграют в 19-м туре чемпионата Англии. Здесь всё понятно. «Ипсвич» стоит на вылет. Команда дома не одержала ни одной победы и в два раза больше очков заработала в гостях. В этом домашнем матче ей тоже ничего не светит.

«Челси» после рождественской осечки, поражения от «Фулхэма», победит. И начнут «синие» это делать с первых же минут. Поэтому предлагаю рассмотреть ставку «победа «Челси» в первом тайме» за неплохой коэффициент. А если немножечко рискнуть, то можно поставить «победу «Челси» в первом тайме с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».