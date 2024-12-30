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«Ипсвич» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу АПЛ 30 декабря

«Ипсвич» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу АПЛ 30 декабря
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ипсвич» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» в первом тайме с форой (-1) за 2.82.

«Ипсвич» и «Челси» сыграют в 19-м туре чемпионата Англии. Здесь всё понятно. «Ипсвич» стоит на вылет. Команда дома не одержала ни одной победы и в два раза больше очков заработала в гостях. В этом домашнем матче ей тоже ничего не светит.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» после рождественской осечки, поражения от «Фулхэма», победит. И начнут «синие» это делать с первых же минут. Поэтому предлагаю рассмотреть ставку «победа «Челси» в первом тайме» за неплохой коэффициент. А если немножечко рискнуть, то можно поставить «победу «Челси» в первом тайме с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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