«Ипсвич» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии 30 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ипсвич» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.06.

«Ипсвич» и «Челси» сыграют в 19-м туре чемпионата Англии 30 декабря. Тут заранее всё понятно. Да, хозяева поля так просто не сдадутся. Но уровень гостей всё равно намного выше. Плюс у «синих» будет дополнительная мотивация тут.

Дело в том, что «Челси» потерял очки в двух последних турах. Клуб здорово разогнался, шёл на серии побед, «влетел» в топ-2 АПЛ. Но сперва невзрачный матч «синие» провели с «Эвертоном» (0:0), после чего и вовсе проиграли «Фулхэму» (1:2). С «дачниками» у команды Марески всё шло к победе или к ничьей, но под конец соперник дважды смог забить и выиграл.

В таблице Премьер-лиги ситуация для «Челси» ухудшилась — опустился он на третье место, пропустив выше «Арсенал». Разрыв между ними пока минимален, одно очко. А вот «Ливерпуль» уже отрывается от «пенсионеров» на семь очков.

Ну а у «Ипсвича» своя борьба сейчас идёт в чемпионате Англии, борьба за выживание. Пока что клуб в ней проигрывает — идёт на 19-й строчке в зоне вылета. У него в активе 12 очков, что уже на два меньше, чем у 18-го «Лестера», и на три — чем у «Вулверхэмптона», идущего на спасительной 17-й строчке. Да, разрыв не такой большой, но всё же подопечным Маккенны нужно собраться.

Пока у «Ипсвича» минимум успехов в последнее время — только одна победа над «Вулверхэмптоном» (2:1) недавно. Эта победа стала второй для команды. В остальных матчах проигрывали подопечные Маккенны в этом месяце. Шансов на выживание в этом сезоне у них будет не очень много, если всё будет так продолжаться.

Да, «Челси» потерял очки в двух турах кряду. Но я не верю, что это произойдёт и в третий раз. Клуб всё ещё имеет высокий уровень, уверен, за ЛЧ он будет точно бороться в этом сезоне. Таких соперников, как «Ипсвич», «синие» обязаны обыгрывать», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».