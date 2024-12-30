«Нефтехимик» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Нижнекамске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Трактор».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.20.

«После паузы «Нефтехимик» проиграл четыре подряд и по потерянным очкам уже выпал из кубковой восьмёрки Востока. Для нижнекамцев это вдвойне обидно, потому что выглядели в этих матчах почти что героически. Ничьи в основное время дома с «Авангардом» и ЦСКА, игра на равных в гостевой встрече с теми же московскими армейцами. Ну а втройне обидно, что на Новый год, видимо, придётся уходить без побед. Потому что не придётся рассчитывать на расслабленность «Трактора».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

В Челябинске серьёзные кадровые оргвыводы. В Челябинске разозлены последними болезненными неудачами – в том числе неприглядными позавчерашними 0:4 в Казани. По мастерству гости гораздо сильнее, и «Нефтехимик» просто попадёт им под горячую руку. Победа уральцев выглядит почти гарантированным исходом, но града шайб от этого матча ждать не стоит. «Трактор» засушит атаку хозяев, и зрители вряд ли увидят больше четырёх голов на двоих», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».