«Ак Барс» — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Казани

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Северсталь».

Ставка: ТМ 5 за 1.99.

«Ак Барс» после перерыва строго чередует яркие победы с болезненными поражениями. Этот тренд подталкивает к тому, чтобы спрогнозировать осечку хозяев. Но и без фокусов со статистикой шансы «Северстали» как минимум на ничью в основное время выглядят высокими. Козырев, работая с командой в паузе, явно сделал приоритетом мощный турнирный спурт во второй половине декабря. И задумка отлично воплотилась в жизнь: четыре уверенные победы дома и очень достойная игра в субботу в гостях у «Салавата».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Казанцы после уверенного выигрыша у «Трактора» могут столкнуться с нехваткой эмоций и физических сил. Да и такие ошибки в обороне, какие выдаёт нынешний «Ак Барс», для креативного соперника вроде «Северстали» — подарок. Конечно, против гатиятулинских капканов атака гостей не разгуляется, больше пяти шайб на двоих от этого матча не ждём. Но вот ничья или минимальная победа гостей видится очень реальным исходом», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».