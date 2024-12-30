«Астон Вилла» — «Брайтон»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Брайтон».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.93.

«Астон Вилла» и «Брайтон» сойдутся в 19-м туре АПЛ. В этом матче всё понятно, не стоит особо думать. Очевидно, что победа будет хозяев поля плюс-минус за двойку. Даже процитирую одного футболиста и скажу «даром». На чём основывается мой прогноз? Команда «тренеришки» Эмери в этом сезоне дома играет просто великолепно — всего лишь одно поражение, и то это было в августе, 24-го числа, когда «львы» проиграли «Арсеналу». Также ещё были три ничьих и пять побед в АПЛ, а также победы в Лиге чемпионов, извините, над «Баварией» и ничья с «Ювентусом».

Последняя игра «Виллы» в чемпионате завершилась поражением от, можно сказать, прямого конкурента за места в еврокубках — «Ньюкасла», который за счёт этой победы обошёл «Астон Виллу» на одно очко. Да, игра сложилась очень неудачно, видимо, футболисты хорошо «отметили» Рождество, на второй минуте пропустили, а на 32-й — остались в меньшинстве, и в итоге 0:3. Теперь придётся поломать голову Эмери, кем же заменить основного «забивалу» Дюрана.

Для «Брайтона» декабрь оказался неудачным — два поражения, четыре ничьих. И соперники-то были не из первой семёрки АПЛ. Резюмируя, да, хозяевам будет не хватать Дюрана. Но они всё равно забьют, и забьют на один больше, чем гости. Повторюсь, победа «Астон Виллы» даром», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».