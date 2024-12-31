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«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз и ставки на матч НХЛ 31 декабря

31 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Бостон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Бостона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Бостон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.85.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.