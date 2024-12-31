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Названы шансы Овечкина забить в третьем матче после травмы подряд

31 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Бостон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 20:30 мск.

Российский форвард Александр Овечкин провёл два матча после возвращения в строй после травмы, отличившись в каждом из них.

Ставки на гол Овечкина в третьей встрече подряд принимаются с коэффициентом 1.85 (55%). Если Овечкин не сможет отличиться, зайдёт коэффициент 2.00 (45%).

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Бостона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 24%).