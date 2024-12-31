«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон».

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 1.82.

24 декабря «Вашингтон» уступил «Бостону» на выезде разгромно — 1:4. Три шайбы «столичные» пропустили в концовке, на которую попросту не осталось сил. Впереди ещё одно серьёзное испытание на выносливость — три матча за 3,5 дня. Овечкин вернулся — два матча, два гола.

Александру потребуется некоторое время для того, чтобы набрать форму, но Спенсеру Карбери жить стало проще. Во-первых, у тренера появляется больше возможностей для ротации состава, что очень важно, с учётом сложного календаря. Во-вторых, команда воодушевлена возвращением капитана.

«Бостон» нынче на подъёме. Его вдохновила смена главного тренера. «Мишки» проиграли только 4 из 13 предыдущих встреч. Шансы на выход в плей-офф заметно увеличились, надо только не сбавлять обороты. В то же время у «Бостона» часто возникают проблемы на выезде: команда проиграла четыре из шести последних гостевых встреч. 28 декабря разгромно уступила на выезде хилому «Коламбусу» (2:6). Этот фактор тоже стоит учитывать.

Предлагаем заключить пари на итоговую победу «Вашингтона». Мотивация отомстить за поражение в последнем очном матче и борьба за первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции — солидные раздражители. Поддержка родных болельщиков поможет «столичным» побороть усталость.