«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.74.

Что же такого может случиться с претендентом на Лигу чемпионов в Брентфорде? На самом деле — всё что угодно. До недавнего времени «Брентфорд» был лучшим в чемпионате Англии по игре на домашнем стадионе. За девять игр забил 26 мячей и добыл семь побед. Только недавно «Ливерпуль» смог его потеснить.

В родных стенах подопечные Томаса Франка уже успели обыграть чуть ли не каждого аутсайдера и середняка английской Премьер-лиги, а потерпели поражение лишь от «Ноттингем Форест». Но там такой «Ноттингем Форест», который залез в топ-4 АПЛ и не собирается оттуда уходить. Так что проиграть было не зазорно.

Разумеется, футболисты «Брентфорда» захотят реабилитироваться и вернуться на победные рельсы. Хотя бы в домашних матчах. А с учётом того, что они дают бой всем и каждому, причём в гостях тоже, и «Арсеналу» в Брентфорде будет очень тяжело. Так что при выборе ставки можно подумать над голами в обе стороны.

Микель Артета пока справляется без травмированных Букайо Саки и Рахима Стерлинга. Да и «Брентфорд» не славится надёжной обороной. Потому в голе гостей сомнений мало. Вот только самим сохранить ворота нетронутыми не выйдет. Дело в том, что они пропускают уже семь выездов подряд. А здесь — опасный противник. Так что что-то вроде 2:1 или даже 1:1 здесь можно будет увидеть.