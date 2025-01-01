Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ

«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.74.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: у чемпионской фамилии должен быть титул
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: у чемпионской фамилии должен быть титул

Что же такого может случиться с претендентом на Лигу чемпионов в Брентфорде? На самом деле — всё что угодно. До недавнего времени «Брентфорд» был лучшим в чемпионате Англии по игре на домашнем стадионе. За девять игр забил 26 мячей и добыл семь побед. Только недавно «Ливерпуль» смог его потеснить.

В родных стенах подопечные Томаса Франка уже успели обыграть чуть ли не каждого аутсайдера и середняка английской Премьер-лиги, а потерпели поражение лишь от «Ноттингем Форест». Но там такой «Ноттингем Форест», который залез в топ-4 АПЛ и не собирается оттуда уходить. Так что проиграть было не зазорно.

Разумеется, футболисты «Брентфорда» захотят реабилитироваться и вернуться на победные рельсы. Хотя бы в домашних матчах. А с учётом того, что они дают бой всем и каждому, причём в гостях тоже, и «Арсеналу» в Брентфорде будет очень тяжело. Так что при выборе ставки можно подумать над голами в обе стороны.

Микель Артета пока справляется без травмированных Букайо Саки и Рахима Стерлинга. Да и «Брентфорд» не славится надёжной обороной. Потому в голе гостей сомнений мало. Вот только самим сохранить ворота нетронутыми не выйдет. Дело в том, что они пропускают уже семь выездов подряд. А здесь — опасный противник. Так что что-то вроде 2:1 или даже 1:1 здесь можно будет увидеть.

Материалы по теме
На матчах «Манчестер Сити» можно разбогатеть! Нужно только ставить против Гвардиолы
На матчах «Манчестер Сити» можно разбогатеть! Нужно только ставить против Гвардиолы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android