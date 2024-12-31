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Швеция — Чехия: кто фаворит матча МЧМ-2025, во сколько начало, прогнозы

Швеция — Чехия: кто фаворит матча МЧМ-2025, во сколько начало, прогнозы
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1 января состоится матч группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором встретятся сборные Швеции и Чехии. Игра пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Оттаве. Первое вбрасывание запланировано на 1:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами шведов. Сделать ставку на победу скандинавов в основное время предлагается с коэффициентом 1.51, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа чехов по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.90 (около 20% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.40 (примерно 16%).

U20 ЧМ-2025 . Группа B
01 января 2025, среда. 01:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча Швеция — Чехия получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.33, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.56. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 10.0.

В предыдущих встречах группового этапа сборная Швеции разгромила Словакию (5:2), крупно победила Казахстан (8:1), а также обыграла Швейцарию (7:5). 20 заброшенных шайб за 180 минут чистого времени — внушительный показатель.

Шведам не стоит недооценивать чехов. В предыдущих встречах группового этапа МЧМ-2025 «народная команда» разгромила Швейцарию (5:1), не пощадила многострадальный Казахстан (14:2) и уверенно обыграла Словакию (4:2).

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