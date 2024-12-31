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Канада — США: букмекеры назвали фаворита матча МЧМ-2025

Канада — США: букмекеры назвали фаворита матча МЧМ-2025
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1 января состоится матч группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором встретятся сборные Канады и США. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами канадцев. Сделать ставку на победу «кленовых листьев» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа американцев по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.10 (примерно 18%).

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча Канада — США получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.65, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.44. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.34. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 11.5.

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