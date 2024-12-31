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Финляндия — Латвия: прогноз на матч

Финляндия — Латвия: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч МЧМ-2025 Финляндия — Латвия.

Ставка: ИТМ 4.5 гола Латвии за 2.05.

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Задачу-минимум соперники решили: досрочно и без особых хлопот вышли в плей-офф. Победитель гарантирует себе третье место, а финны при победе в основное время имеют все основания облизываться на второе. США и Канада уже потеряли по два очка, а в заключительном туре сыграют между собой. Между тем вторая строчка в группе А выведет в четвертьфинале на Словакию или на Казахстан/Швейцарию, так как Чехия и Швеция из топ-2 не выпадут ни при каких раскладах.

Это всё к чему — игра стоит свеч, мотивация очевидная, и заниматься поддавками никто не станет. Состав у финнов весьма средненький, но только не на фоне Латвии. Своё дело суоми знают: даже с обозлённой Канадой вплоть до 56-й минуты были рабочие 0:2, а американцев в овертайме дожали вполне по делу.

Однако перекос в линии кажется чрезмерным. У Финляндии не тот уровень таланта, чтобы разносить обученных оппонентов первым номером без шансов. Достаточно вспомнить игру с Германией — 3:1, заключительный гол в пустые ворота.

Мы бы выбирали между ИТМ 4.5 гола Финляндии за 2.05 и победой Латвии с форой (+3.5) за 2.00. Финны почти наверняка победят, но аккуратные 3:0 или 4:2 устроят их полностью. Сушат игру суоми куда способнее, чем генерируют остроту при игре от себя. А у Латвии банально нет ресурсов для открытого хоккея.

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