Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швеция — Чехия: прогноз «Чемпионата» на матч МЧМ-2025

Швеция — Чехия: прогноз «Чемпионата» на матч МЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч МЧМ-2025 Швеция — Чехия.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.20.

Материалы по теме
Канада — США. Вывеска на рубль, игра на копейку
Канада — США. Вывеска на рубль, игра на копейку

В предыдущих встречах группового этапа сборная Швеции разгромила Словакию (5:2), крупно победила Казахстан (8:1), а также обыграла Швейцарию (7:5). 20 заброшенных шайб за 180 минут чистого времени — внушает? Вот только у сборной Чехии с теми же соперниками голов ещё больше — аж 23. Красота.

Сверкают в атаке не только техничные нападающие, но и защитники сине-жёлтых. Выделяется Аксель Сандин-Пелликка. Он возглавляет гонку бомбардиров. 19-летний швед оформил хет-трик и отдал один голевой пас со Словакией, а также набрал три очка со Швейцарией.

Ждём, что встреча Швеции и Чехии подарит яркое зрелище. Предлагаем взять ТБ 5.5 шайбы. У соперников всё замечательно с результативностью. Они показывают красивый динамичный атакующий хоккей и очень много забивают. Вопросы по выходу в плей-офф давно решены. Ставить на исход опаснее из-за возможного подгадывания соперника по четвертьфиналу, а вот высокий тотал видится делом очевидным.

Материалы по теме
Два титула будут у россиян? Чего ждать от UFC 311
Два титула будут у россиян? Чего ждать от UFC 311
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android