Швеция — Чехия: прогноз «Чемпионата» на матч МЧМ-2025

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч МЧМ-2025 Швеция — Чехия.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.20.

В предыдущих встречах группового этапа сборная Швеции разгромила Словакию (5:2), крупно победила Казахстан (8:1), а также обыграла Швейцарию (7:5). 20 заброшенных шайб за 180 минут чистого времени — внушает? Вот только у сборной Чехии с теми же соперниками голов ещё больше — аж 23. Красота.

Сверкают в атаке не только техничные нападающие, но и защитники сине-жёлтых. Выделяется Аксель Сандин-Пелликка. Он возглавляет гонку бомбардиров. 19-летний швед оформил хет-трик и отдал один голевой пас со Словакией, а также набрал три очка со Швейцарией.

Ждём, что встреча Швеции и Чехии подарит яркое зрелище. Предлагаем взять ТБ 5.5 шайбы. У соперников всё замечательно с результативностью. Они показывают красивый динамичный атакующий хоккей и очень много забивают. Вопросы по выходу в плей-офф давно решены. Ставить на исход опаснее из-за возможного подгадывания соперника по четвертьфиналу, а вот высокий тотал видится делом очевидным.