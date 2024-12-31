Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Канада — США: прогноз на матч МЧМ-2025

Канада — США: прогноз на матч МЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч МЧМ-2025 Канада — США.

Ставка: тотал меньше 6.5 гола за 1.98.

Материалы по теме
Швеция — Чехия. Веселье на МЧМ-2025
Швеция — Чехия. Веселье на МЧМ-2025

Канадцы обыграли Финляндию (4:0) и Германию (3:0), но уступили Латвии (2:3 Б). Разгромные победы не должны вводить в заблуждение. В обоих случаях к 55-й минуте на табло горело 1:0. 2 из 10 шайб на турнире «кленовые листья» забросили в пустые ворота. Канадцы предельно прагматичны, хотя мы привыкли видеть обратную картину.

Американцы крупно победили Германию (10:4) и разгромили Латвию (5:1). Многие уже записали их в главные фавориты турнира, но затем последовало поражение от Финляндии (3:4 ОТ). Что важно — результат вполне закономерный и справедливый.

Если финны нашли больные места американцев, то и у «кленовых листьев» наверняка получится навязать собственные правила игры. У них отлично выходит принуждать соперников к малорезультативному хоккею. Планка тотала кажется завышенной — даже на ТМ 6.5 гола дают почти двойку. Проверим «низ».

Материалы по теме
Два титула будут у россиян? Чего ждать от UFC 311
Два титула будут у россиян? Чего ждать от UFC 311
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android