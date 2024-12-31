Канада — США: прогноз на матч МЧМ-2025

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч МЧМ-2025 Канада — США.

Ставка: тотал меньше 6.5 гола за 1.98.

Канадцы обыграли Финляндию (4:0) и Германию (3:0), но уступили Латвии (2:3 Б). Разгромные победы не должны вводить в заблуждение. В обоих случаях к 55-й минуте на табло горело 1:0. 2 из 10 шайб на турнире «кленовые листья» забросили в пустые ворота. Канадцы предельно прагматичны, хотя мы привыкли видеть обратную картину.

Американцы крупно победили Германию (10:4) и разгромили Латвию (5:1). Многие уже записали их в главные фавориты турнира, но затем последовало поражение от Финляндии (3:4 ОТ). Что важно — результат вполне закономерный и справедливый.

Если финны нашли больные места американцев, то и у «кленовых листьев» наверняка получится навязать собственные правила игры. У них отлично выходит принуждать соперников к малорезультативному хоккею. Планка тотала кажется завышенной — даже на ТМ 6.5 гола дают почти двойку. Проверим «низ».