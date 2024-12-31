Эксперты назвали шансы Овечкина победить рекорд Гретцки в текущем сезоне

Александр Овечкин вернулся на лёд после травмы и сразу же начал забивать — две шайбы в двух матчах. До рекорда Уэйна Гретцки осталось 24 шайбы. Соответственно, чтобы стать единоличным рекордсменом, форварду нужно отличиться ещё 25 раз.

Букмекеры уже не сомневаются в том, что рекорд рано или поздно падёт. Коэффициент на такое развитие событий составляет 1.03. Куда интереснее выглядит рынок на то, сможет ли Овечкин обогнать легендарного канадца уже в текущем сезоне.

Сделать ставку на то, что россиянин станет рекордсменом уже в сезоне-2024/2025, можно с коэффициентом 1.85. С такой же котировкой принимают пари на то, что форварду «Вашингтона» не удастся добраться до Гретцки в нынешнем регулярном чемпионате.