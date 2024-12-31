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«Вашингтон» — «Бостон»: ставка Михаила Зислиса на матч НХЛ

«Вашингтон» — «Бостон»: ставка Михаила Зислиса на матч НХЛ
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Журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон».

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.00.

«Вашингтон» после рождественской паузы получил очень плотный график. За четыре дня команда Спенсера Карбери проведёт три игры. Радостной новостью для «Кэпиталз» стало возвращение Александра Овечкина. Лидер команды восстановился после травмы и забил в двух матчах подряд. Правда, гол Овечкина с «Детройтом» не помог «Вашингтону» победить. Теперь «столичные» возвращаются домой и сыграют с «Бостоном», который идёт на шестом месте Восточной конференции.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После перерыва «Брюинз» провели две встречи с «Коламбусом» и обменялись победами. «Мишки» играют нестабильно, не стоит забывать, что команда по ходу чемпионата пережила смену главного тренера. «Вашингтон» должен быть на эмоциональном подъёме после возвращения Овечкина. К тому же «Кэпиталз» не раз показывали, как умеют собираться после поражений. Серийные проигрыши — редкость для команды Карбери. Так что поставим на победу «Вашингтона» в основное время», — приводит слова Зислиса «ВсеПроСпорт».

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