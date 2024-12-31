«Вашингтон» — «Бостон»: кто фаворит матча НХЛ, ставки и коэффициенты

31 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Бостон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Бостона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 24%).

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Бостон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.85. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.

«Кэпиталз» восстановили запасы энергии во время рождественского перерыва. Наконец-то вернулся излечившийся от травмы Александр Овечкин! Его гол помог на выезде обыграть «Торонто» (5:2). Капитан «Вашингтона» забил в концовке в пустые ворота, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 25 шайб.

Этот год стал 14-м в заокеанской карьере 39-летнего нападающего, в котором он забросил не менее 40 шайб. По этому показателю Ови вышел на чистое первое место в истории НХЛ, обойдя Бретта Халла. Живая легенда, что тут скажешь.

Овечкину потребуется некоторое время, чтобы набрать форму, но Спенсеру Карбери жить стало проще. Во-первых, у тренера появляется больше возможностей для ротации состава, что очень важно, с учётом сложного календаря. Во-вторых, команда воодушевлена возвращением капитана.

«Бостон» тоже на подъёме. Его вдохновила смена главного тренера. «Мишки» проиграли только 4 из 13 предыдущих встреч. Шансы на выход в плей-офф заметно увеличились, надо только не сбавлять обороты.