Канада — США: во сколько начало матча МЧМ-2025 1 января, кто фаворит

1 января состоится матч группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором встретятся сборные Канады и США. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами канадцев. Сделать ставку на победу «кленовых листьев» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа американцев по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.10 (примерно 18%).

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча Канада — США получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.65, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.44. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.34. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 11.5.

Канадцы обыграли Финляндию (4:0) и Германию (3:0), но уступили Латвии (2:3 Б). Разгромные победы не должны вводить в заблуждение. В обоих случаях к 55-й минуте на табло горело 1:0. 2 из 10 шайб на турнире «кленовые листья» забросили в пустые ворота.

Американцы крупно победили Германию (10:4) и разгромили Латвию (5:1). Многие уже записали их в главные фавориты турнира, но затем последовало поражение от Финляндии (3:4 ОТ). Результат совершенно закономерен. Соперник чаще владел инициативой, нанёс больше бросков в створ, а главное — в решающий момент проявил характер.