Эксперты назвали шансы Овечкина забросить 1000 шайб в НХЛ с учётом плей-офф

Александр Овечкин вернулся в строй после травмы и забросил две шайбы в двух матчах. Теперь на счету знаменитого форварда 941 гол в НХЛ с учётом плей-офф.

Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли россиянин добраться до отметки в 1000 шайб.

Аналитики сомневаются, что Овечкин сумеет до конца карьеры добраться до 1000 шайб в карьере. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.50. Это примерно 37% вероятности.

Сделать ставку на то, что россиянин не сможет забить 1000 голов, можно за 1.47, что соответствует примерно 63% вероятности.

«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 51 очко в 36 встречах.