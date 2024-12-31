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Эксперты назвали шансы Овечкина забросить 1000 шайб в НХЛ с учётом плей-офф

Эксперты назвали шансы Овечкина забросить 1000 шайб в НХЛ с учётом плей-офф
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Александр Овечкин вернулся в строй после травмы и забросил две шайбы в двух матчах. Теперь на счету знаменитого форварда 941 гол в НХЛ с учётом плей-офф.

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Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли россиянин добраться до отметки в 1000 шайб.

Аналитики сомневаются, что Овечкин сумеет до конца карьеры добраться до 1000 шайб в карьере. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.50. Это примерно 37% вероятности.

Сделать ставку на то, что россиянин не сможет забить 1000 голов, можно за 1.47, что соответствует примерно 63% вероятности.

«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 51 очко в 36 встречах.

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