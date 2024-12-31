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Прокофьев рассказал, как букмекер провёл мозговой штурм среди клиентов за фрибеты

Прокофьев рассказал, как букмекер провёл мозговой штурм среди клиентов за фрибеты
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Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» оценил новую акцию букмекера Betboom.

«Это был бесплатный мозговой штурм среди своих клиентов. Букмекер запустил механику в «сториз» приложения:

◾️сбор обратной связи;
◾️анонс фрибетов за лучшие идеи.

Почему это важно и эффективно?

◾️отзывы в службе поддержки, соцсетях и на сайтах не дадут нужной информации;
◾️сотрудники букмекера банально не могут идеально знать все боли, хотелки и идеи игроков.

За горстку фрибетов BetBoom получил тонну идей. В том числе от тех, кто погружён в продукт, акции и саму игру. Так компания лучше поймёт аудиторию, плюс хотя бы часть отзывов окажется полезной. Простой вариант, от которого БК и игроки могут быть только в плюсе. Только представьте, сколько ценного могут рассказать клиенты, которые регулярно пользуются самыми разными механиками, разделами, функциями», — отметил Прокофьев.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».

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