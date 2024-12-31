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«Вредный букмекер» рассказал об уникальной рекламе БК при помощи фильма «Один дома»

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» обратил внимание на рекламу БК «Лига Ставок» в одном из кинотеатров Москвы.

«Реклама букмекера появилась во время показа фильма «Один дома» — в одном из московских кинотеатров. Кейс завирусился и попал в различные телеграм-каналы с многомиллионной аудиторией.

Таким образом, БК получила огромные охваты и дополнительное упоминание бренда. Почему это тройное пиратство? Следим за руками:

а) кинотеатр включил для зрителей пиратскую запись из онлайн-кинотеатра;

б) сам факт такого контента в онлайн-кинотеатре без прав и лицензии — тоже пиратство;

в) реклама букмекеров в онлайн-кинотеатрах незаконна, это тоже нарушение.

Самое забавное, что тут не доказать вину «Лиги Ставок», ведь такое мог разместить любой партнёр, арбитражник и так далее», — заметил Прокофьев.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».