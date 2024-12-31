Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вредный букмекер» рассказал об уникальной рекламе БК при помощи фильма «Один дома»

«Вредный букмекер» рассказал об уникальной рекламе БК при помощи фильма «Один дома»
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» обратил внимание на рекламу БК «Лига Ставок» в одном из кинотеатров Москвы.

«Реклама букмекера появилась во время показа фильма «Один дома» — в одном из московских кинотеатров. Кейс завирусился и попал в различные телеграм-каналы с многомиллионной аудиторией.

Таким образом, БК получила огромные охваты и дополнительное упоминание бренда. Почему это тройное пиратство? Следим за руками:

а) кинотеатр включил для зрителей пиратскую запись из онлайн-кинотеатра;

б) сам факт такого контента в онлайн-кинотеатре без прав и лицензии — тоже пиратство;

в) реклама букмекеров в онлайн-кинотеатрах незаконна, это тоже нарушение.

Самое забавное, что тут не доказать вину «Лиги Ставок», ведь такое мог разместить любой партнёр, арбитражник и так далее», — заметил Прокофьев.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».

Материалы по теме
«Один дома» в кинотеатре, тройное пиратство и никаких вопросов: ловкая реклама букмекера
«Один дома» в кинотеатре, тройное пиратство и никаких вопросов: ловкая реклама букмекера
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android