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«Брентфорд» — «Арсенал»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

«Брентфорд» — «Арсенал»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 2.85.

«Главные неудачники новогодних праздников сойдутся в 19-м туре АПЛ 1 января! Не знаю, почему они не сыграли 30 или 31 декабря. Странно. Теперь прямо из-за стола, отложив в сторону кружку холодного пива и крылышки барбекю, команды направятся на стадион. Благо дело, что обе из Лондона и не нужно будет много времени тратить на дорогу. Но это так, коротенькое отступление.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2025, среда. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брентфорд», команда Франка, дома играет блестяще, по набранным очкам делит первое место с «Ливерпулем» — девять матчей и 22 очка. Во всех матчах, кроме последнего, где было поражение от «Ноттингема» 0:2, зашла ставка «обе забьют». Да и забивают, и пропускают у себя на поле «пчёлы» много — 26:16.

А вот команде Артеты нужно возвращать себе второе место в чемпионате, потому что «Ноттингем» свой матч 19-го тура уже провёл и после победы обогнал «Арсенал» на очко. «Канониры» в порядке, результаты последних 11 матчей — восемь побед и три ничьих во всех турнирах.

Последние три матча между собой на стадионе «Брентфорд Комьюнити» закончились сухой победой гостей. Мое предложение тут — обе забьют и победа «Арсенала», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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