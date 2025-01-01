«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» и ТМ 4.5 за 1.88.

«У «Брентфорда» не всё в порядке в последние несколько недель. Всего одна победа в последних шести матчах, в том числе три поражения в минувших четырёх встречах, а также вылет из Кубка лиги. Последнее событие повлияло на выступление команды, потому что мало кто понял, почему коллектив, которому не грозит вылет из АПЛ, играл полуторным составом. Даже некоторые из игроков не поняли этот шаг. В общем, было поражение от «Ньюкасла» без особых шансов.

После того матча были две невзрачные игры, в которых не удалось забить. У «Брентфорда» сейчас не всё в порядке ни в игровом плане, ни в психологическом.

У «Арсенала» в целом всё нормально. Уже 11 матчей не проигрывают «канониры». Не сказать, что играют ярко, но результатов добиваются. Сака потерял «Арсенал». Без него пришлось играть с «Ипсвичем», где, можно сказать, игроки профессионально выполнили свою работу. Мартинелли играл на месте Саки, на непривычном для себя правом фланге, и мало что у него получилось. Тем не менее всего три раза за 90 минут позволили пробить по своим воротам и ноль ударов в створ.

Мне кажется, что и в предстоящем матче «Арсенал» будет контролировать игру и профессионально выполнять работу. Вряд ли увидим феерию голов, будет трудовая победа на классе. На этот матч выбрал бы две ставки — победа «Арсенала» при ТМ 4.5, а также можно взять ТМ 3», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».