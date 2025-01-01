«Брентфорд» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.70.

«Брентфорд» и «Арсенал» сойдутся в 19-м туре чемпионата Англии. Ещё не так давно шансы на успех у гостей были бы не столь высоки, соперник выступал намного лучше. Сейчас же «пчёлы» находятся в небольшом кризисе. Так что, думаю, у «канониров» проблем не возникнет.

«Брентфорд» идёт на неприятной серии без побед из четырёх матчей. Причём несколько соперников за этот период были примерно равными ему по силам – 1:3 от «Ньюкасла», 0:2 от «Ноттингем Форест», 0:0 с «Брайтоном». 1:2 от «Челси» — уже более ожидаемые. В итоге в таблице команда «откатилась» на 12-е место с 24 очками. «Тоттенхэму» со строчки выше он уступает только по дополнительным параметрам. А вот другие клубы выше уже сильнее отрываются от «Брентфорда», нужно коллективу срочно исправлять свои результаты.

Само собой, у «Арсенала» дела идут намного лучше. С 36 очками клуб находится на третьем месте. Да, наверняка подопечные Артеты минимум на топ-2 рассчитывают. Но сейчас их отставание от «Ноттингем Форест» со второй строчки насчитывает всего одно очко. Расстояние до лидирующего «Ливерпуля» всё-таки больше – девять очков. Могла бы позиция «пушкарей» быть и лучше, но недавно они потерпели неудачи с «Фулхэмом» (1:1) и с «Эвертоном» (0:0). В последних же турах «Арсенал» снова уверенно выигрывал – 5:1 с «Кристал Пэлас» и 1:0 с «Ипсвичем».

В общем, выезд будет не самый простой у клуба. Та же игра с более слабым «Ипсвичем» тоже тяжело прошло для «Арсенала». Но клуб справился, он часто показывает чемпионский характер, готов подстраиваться под соперника, чтобы добиться результата. У «Брентфорда» же наблюдаются проблемы. Так что уверен тут в успехе гостей», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».