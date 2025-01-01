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«Брентфорд» — «Арсенал»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ 1 января

«Брентфорд» — «Арсенал»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ 1 января
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В среду, 1 января 2025 года, на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Арсенал». Начало запланировано на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно равно 67% вероятности. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 6.90 — 14% вероятности. Ничья доступна за 5.00.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2025, среда. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Брентфорде. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее вероятные счета — 1:1 и 2:1 в пользу гостей.

«Канониры» идут на внушительной беспроигрышной серии, которая тянется с начала ноября. За это время они успели провести 11 матчей в разных турнирах, добыли восемь побед и лишь три раза сыграли вничью. А ведь соперники иногда попадались дюже сильные — «Челси» (1:1), «Монако» (3:0), «МЮ» (2:0).

До недавнего времени «Брентфорд» был лучшим в чемпионате Англии по игре на домашнем стадионе. За девять игр забил 26 мячей и добыл семь побед. Только недавно «Ливерпуль» смог его потеснить.

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