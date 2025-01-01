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«Лидс» — «Блэкберн»: прогноз на матч Чемпионшипа

«Лидс» — «Блэкберн»: прогноз на матч Чемпионшипа
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Чемпионшипа «Лидс» — «Блэкберн», который состоится 1 января.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

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«Лидс Юнайтед» — лидер Чемпионшипа. За 24 матча набрал 51 очко и оторвался от ближайшего преследователя на два очка. «Блэкберн Роверс» в этом сезоне выступает гораздо лучше, чем в прошлом. Находится в зоне плей-офф и претендует на борьбу за повышение в элиту.

Характерной особенностью последних очных встреч соперников является низкая результативность. В трёх прошлых случаях на двоих забито всего четыре мяча. Учитывая важность результата с точки зрения борьбы за очки, а также относительно надёжную оборону обеих сторон, не ждём много голов и на этот раз.

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