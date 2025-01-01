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«Лутон» — «Норвич»: прогноз на матч 1 января

«Лутон» — «Норвич»: прогноз на матч 1 января
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Чемпионшипа «Лутон» — «Норвич», который состоится 1 января.

Ставка: обе забьют за 1.75.

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Ещё недавно «Лутон Таун» бороздил просторы АПЛ, а теперь вынужден бороться за выживание в Чемпионшипе. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, но у некоторых конкурентов в запасе есть матчи. Так что нужно набирать очки.

«Норвич Сити», в свою очередь, часто заглядывает в английскую элиту. Вот только сейчас застрял среди середняков Чемпионшипа. Зато по крайней мере регулярно забивает. Это поможет навязать борьбу «Лутон Таун», который на своём поле в этом сезоне ни разу не оставался без голов. Поэтому здесь логично ждать мячи в обе стороны. Коэффициент добротный, берём.

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