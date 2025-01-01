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Назван самый вероятный счёт матча «Брентфорд» — «Арсенал»

Назван самый вероятный счёт матча «Брентфорд» — «Арсенал»
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В среду, 1 января 2025 года, на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Арсенал». Начало запланировано на 20:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно равно 67% вероятности.

Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 6.90 — 14% вероятности. Ничья доступна за 5.05 (19%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Наиболее вероятный результат — победа «Арсенала» со счётом 2:0 (7.50). На 2:1 в пользу «канониров» дают 8.20, ничья 1:1 доступна за 8.40.

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