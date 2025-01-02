«Интер» — «Аталанта»: прогноз и ставки на полуфинал Суперкубка Италии

2 января в матче 1/2 финала Суперкубка Италии встретятся «Интер» и «Аталанта». Встреча пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру». Сделать ставку на победу «нерадзурри» предлагается с коэффициентом 2.26, что равно приблизительно 45% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.45 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Интер» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.