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«Рейнджерс» — «Селтик»: прогноз и ставки на матч чемпионата Шотландии

«Рейнджерс» — «Селтик»: прогноз и ставки на матч чемпионата Шотландии
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2 января в матче 21-го тура чемпионата Шотландии встретятся два флагмана первенства — «Рейнджерс» и «Селтик». Встреча пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Селтика» предлагается с коэффициентом 2.28, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 3.20 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рейнджерс» — «Селтик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

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