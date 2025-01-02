«Интер» — «Аталанта»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Интер» — «Аталанта».

Ставка: «Интер» победит за 2.30.

Для «Аталанты» Суперкубок Италии, конечно, имеет значение, но всё же вторичное. В приоритете — борьба за историческое скудетто. Пока бергамаски лидируют, но с титаническим трудом вырванная ничья в минувшем туре с «Лацио» (1:1) снизила шансы выиграть Серию А. Отрыв от «Интера» сократился до одного очка, и у «нерадзурри» ещё матч в запасе есть. Инициатива в их руках.

Ничья с «Лацио» может запросто выбить команду Джан Пьеро Гасперини из колеи (до этого было 11 побед подряд). Для этого много не надо. Достаточно небольшой потери уверенности в себе. У миланцев крепче менталитет, лучше рисунок игры и гораздо длиннее скамейка запасных, что тоже способно сказаться.

Предлагаем заключить пари на лобовую победу «Интера» за 2.30. Миланцы выиграли все шесть предыдущих очных встреч. В двух последних вообще победили разгромно. Бергамаски сильны, но Индзаги это, видимо, не волнует. Он держит рекорд по победам в Суперкубке Италии, да к тому же завоевал три предыдущих розыгрыша этого трофея.