«Рейнджерс» — «Селтик»: прогноз на матч чемпионата Шотландии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Рейнджерс» — «Селтик».

Ставка: «Селтик» победит за 2.30.

Последние 10 лет «Селтик» правит бал в чемпионате Шотландии — девять титулов. У «Рейнджерс» здорово получается в Лиге Европы, но на внутренней арене дела идут хуже. Отставание от «Селтика» в Премьершипе составляет уже 14 очков. И недавно «кельты» победили «Рейнджерс» в матче за Кубок лиги Шотландии 3:3 (5:4 пен.).

В нынешнем розыгрыше Премьершипа «Селтик» не знает поражений (16 побед и две ничьих). Показатели просто сумасшедшие — 52 забитых мяча и всего-навсего четыре пропущенных. Каспер Шмейхель всё ещё в порядке. В Лиге чемпионов, к слову, поражение до сих пор всего одно.

В 4-м туре Премьершипа дома «кельты» разгромили «Рейнджерс» (3:0). В гостях они вряд ли выиграют дерби столь же уверенно, но потери очков не предвидится. Проверяем лобовую победу «Селтика». Он стабильнее и сильнее.