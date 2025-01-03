«Ницца» — «Ренн»: прогноз и ставки на матч чемпионата Франции

3 января состоится матч 16-го тура чемпионата Франции, в котором «Ницца» примет «Ренн». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ниццы» предлагается с коэффициентом 2.24, что равно приблизительно 45% вероятности.

Победа «Ренна» оценивается коэффициентом 3.40 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Ницца» — «Ренн» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.