«Вашингтон» — «Миннесота»: букмекеры назвали фаворита матча НХЛ

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3 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Миннесоту». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 32% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.00 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Миннесота» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.80.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты можно за 8.20.