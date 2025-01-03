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«Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ 3 января

«Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ 3 января
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вашингтон» — «Миннесота».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.25.

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Закончил 2024 год «Вашингтон» на отличной ноте. В трёх матчах за три дня набрал четыре очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Накануне «столичные» уверенно победили неплохо так прибавивший «Бостон» (3:1).

У «Миннесоты» дела идут хуже: проиграны пять из восьми предыдущих матчей в основное время, в результате чего отпустила от себя в таблице дивизиона “Виннипег” и позволила подобраться “Колорадо” с “Далласом”. Все три победы добыты с большим трудом над явными аутсайдерами.

«Дикарям» докучают важные кадровые потери. Много пропустил Матс Цуккарелло, в список долгосрочно травмированных внесён приносивший очень много пользы защитник Джейкоб Миддлтон, а под конец года проблемы со здоровьем возникли ещё и лучшего бомбардира «Миннесоты» — Кирилла Капризова.

Предлагаем заключить пари на то, что «Вашингтон» победит в основное время. Спенсер Карбери всё отладил до мелочей. «Столичные» показывают очень слаженный хоккей, много забивают (в среднем 3,6 шайбы за матч) и внимательно обороняются. Дома они должны уверенно победить пребывающую не в лучшем виде «Миннесоту».

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