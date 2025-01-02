«Интер» — «Аталанта»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Суперкубка Италии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Аталанта».

Ставка: проход «Интера» за 1.70.

«Все матчи Суперкубка Италии пройдут в Саудовской Аравии, на домашнем стадионе футбольного клуба «Аль-Хиляль». 2 января встретятся «Интер» и «Аталанта», а 3 января — «Ювентус» и «Милан».

«Интер» в последних четырёх официальных матчах одержал четыре победы, при этом не пропустил ни одного гола, забив 13. Не думаю, что небольшая рождественская пауза помешает им так же мощно провести и матчи за Суперкубок Италии.

Почему-то я уверен, что «Интер» будет в финале. Да, «Аталанта» тоже на данный момент находится в отличной форме и показывает великолепный результат в Серии А, а также с натяжкой — в Лиге чемпионов, только «Реалу» бергамаски проиграли совсем недавно, 10 декабря.

В далёком 2018 году «Аталанте» удалось победить «Интер». А вот в последних шести матчах между собой сильнее были футболисты клуба из Милана. Поэтому не думаю, что будет много забитых мячей тут. Тотал меньше 2.5 за двойку можно рассмотреть. Но я бы ещё рассмотрел просто проход «Интера» в финал. За коэффициент 1.70», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».