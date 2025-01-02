«Интер» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на полуфинал Суперкубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Аталанта».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«Интер» и «Аталанта» сойдутся в полуфинале Суперкубка Италии. Интересное противостояние двух, пожалуй, сильнейших клубов Серии А на данный момент. Не уверен тут на 100% в том, кто точно выиграет.

Обе команды подходят к очному кубковому матчу на серии без поражений из четырёх игр. При этом «Интер» за текущий период лучше выступал, только выигрывал. Более того, подопечные Индзаги сумели добыть четыре сухие победы — 6:0 с «Лацио», 2:0 с «Удинезе» и с «Комо», а также 3:0 с «Кальяри». Особенно римлян команде было важно обыграть, и, как видим, миланцы просто разгромили соперника.

«Аталанта» же сперва показывала такие же результаты, как «Интер», — побеждала в трёх турах кряду. Был матч, в котором команда также смогла обыграть соперника, забив ему шесть мячей. Хотя тут статус встречи был совершенно другим — 6:1 с «Чезеной» в Кубке Италии. В других играх бергамаски тоже одолели не самых сложных соперников — 1:0 с «Кальяри» и 3:2 с «Эмполи». Но серия побед прервалась в прошлом туре Серии А — 1:1 с «Лацио». Причём в той встрече команда Гасперини смотрелась намного лучше, явно на победу наиграла, но в итоге еле успела сравнять под конец.

Схожее между этими соперниками и то, что до серии из четырёх матчей без проигрышей неудачу они потерпели в Лиге чемпионов. Там «Аталанта» уступила мадридскому «Реалу» (2:3), а «Интер» — «Байеру» (0:1). Само собой, важно посмотреть на их положение в Серии А. Там «Аталанта» находится выше, лидирует. Но её отрыв от преследователей минимален — тот же «Интер» с третьей строчки имеет всего на очко меньше. Это в очередной раз доказывает примерно равный их уровень.

В общем, явного фаворита нет. Преимущества гостевого поля — тоже, потому что играют они в Саудовской Аравии. В таких условиях и с учётом того, как проходит сезон, всё-таки поставлю на ничью у них — 1:1 с коэффициентом 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».