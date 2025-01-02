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«Интер» — «Аталанта»: прогноз Вредного букмекера

«Интер» — «Аталанта»: прогноз Вредного букмекера
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Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Аталанта».

Ставка: «Интер» победит за 2.30.

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«Личные встречи буквально кричат о неумении Гасперини противостоять миланскому гранду: 2:3, 0:1, 2:3, 1:2, 0:4, 0:4. Боль, много боли на любой вкус.

«Аталанта» отлетела от «Интера» шесть раз подряд! Сейчас это самый неудобный соперник для клуба из Бергамо. Показательно, как в прошлом туре команда Гасперини скатала 1:1 с «Лацио», спасшись лишь на 88-й минуте. А ведь совсем недавно Лаутаро и партнёры уничтожили римлян со счётом 6:0.

В руках Индзаги все козыри – более мастеровитые исполнители, чемпионский опыт, мощная скамейка запасных, умение дожимать соперников. Против – лишь некий статус «Аталанты» как кубкового бойца. Но ведь и «Интер» хорош в этом формате! Де Кетеларе устал, Ретеги прошлый матч пропустил из-за травмы, вся надежда на Лукмана?

Маловато будет в сравнении с пачкой звёздных форвардов «Интера», где даже запасные ребята почти наверняка играли бы в основе «Аталанты», — сказал Прокофьев специально для «Чемпионата».

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».

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