«Интер» — «Аталанта»: букмекеры назвали самый вероятный счёт

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2 января в матче 1/2 финала Суперкубка Италии встретятся «Интер» и «Аталанта». Встреча пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «нерадзурри» предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.45 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53, что составляет примерно 27%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (6.10). Победа «Интера» 1:0 идёт за 8.30, на 2:1 в пользу миланцев дают 8.80.