«Ювентус» — «Милан»: определён фаворит полуфинала Кубка Италии

3 января в матче 1/2 финала Суперкубка Италии встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Андреа Коломбо.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу». Сделать ставку на победу «старой синьоры» предлагается с коэффициентом 2.45, что равно приблизительно 40% вероятности.

Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.35 — в районе 29%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15, что составляет примерно 31%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Милан» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.