«Ювентус» — «Милан»: прогноз на полуфинал Суперкубка Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Милан».

Ставка: «Ювентус» победит за 2.45.

«Милан» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от занимающего шестое место «Ювентуса» составляет пять очков, но по качеству демонстрируемого футбола это земля и небо («старая синьора», конечно, последнее). После ничьей с «Ромой» (1:1) Паулу Фонсека был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Милана» стал Сержиу Консейсау.

Консейсау — сильный, талантливый тренер, но за столь короткие сроки ему банально не удастся что-либо изменить в игре «россонери». Какие-то проблемы получится завуалировать, плюс команду наверняка вдохновит смена наставника. Однако для победы над «Ювентусом» этого будет маловато. Возьмём П1.

Претендовать на скудетто «старой синьоре» будет трудно, но вот выиграть Суперкубок Италии однозначно стоит попробовать. Глубина состава у «Юве» хорошая, и Мотта грамотно её использует. «Милан» в таком виде претендентом на трофей не видится.