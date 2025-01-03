«Ницца» — «Ренн»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ницца» — «Ренн».

Ставка: «Ницца» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.92.

«Ницца» потеряла немало очков в чемпионате Франции, но показательно, что нет поражений дома. Подопечным Франка Эза даже удалось обыграть «Монако» (2:1) и зацепиться за ничью с «Лиллем» (2:2) на «Альянц Ривьере». «Ренн» тоже весьма уверенно играет дома, однако с выездами глобальные проблемы. Хуже красно-чёрных в гостях в чемпионате Франции выступают только располагающиеся в зоне вылета «Сент-Этьен» и «Монпелье» (одна ничья и шесть поражений).

Старается устранить неполадки опытный Хорхе Сампаоли, ранее руководивший сборной Аргентины. Он возглавил «Ниццу» 12 ноября. К новой работе привык быстро. Победы над аутсайдерами во внимание не берём. Куда интереснее, что в гостях красно-чёрные хотя бы не разгромно проиграли «Лиллю» (0:1) и «Нанту» (0:1).

Сампаоли улучшил слаженность обороны «Ренна». В пяти играх (три победы против двух поражений) пропущено всего три мяча. Прекрасным вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча. Много голов не ждём. «Ницца» очень осторожна и прагматична. Дома пропускает очень редко (семь мячей в семи встречах первенства), но и забивает равным по силе соперникам совсем нечасто. От этого и исходим.