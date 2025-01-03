«Валенсия» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Валенсия» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.20.

Скорее всего, «Реал» с разгромным счётом победит «Валенсию». Интригой тут и не пахнет. «Сливочные» ведут борьбу за золотые медали чемпионата Испании (на одно очко отстают от лидирующего «Атлетико»), в то время как «летучие мыши» видятся главным претендентом на вылет в Сегунду. Они замыкают турнирную таблицу. Уже успели сменить тренера.

Мадридский «Реал» не был бы мадридским «Реалом», если бы стойко не переживал кризисы. На перерыв «галактикос» ушли в хорошем настроении и с твёрдой почвой под ногами. Они разгромили в матче за Межконтинентальный кубок «Пачуку» (3:0) и уверенно победили в предыдущем туре Примеры «Севилью» (4:2).

По итогам декабря Мбаппе был признан лучшим игроком «Реала» (в шести матчах забил пять голов и отдал две результативные передачи). Француз начал осваиваться, кадровых потерь стало меньше, рисунок игры улучшился. Как ни крути, а предпосылок для сенсации тут не видно. Берём победу «Реала» с форой (-1.5) мяча.