Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» одержать третью победу подряд

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3 января в Валенсии состоится перенесённый матч 12-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Валенсия» и мадридский «Реал». Стартовый свисток на стадионе «Месталья» прозвучит в 23:00 мск.

Мадридцы одержали две победы подряд во всех турнирах с общим счётом 7:2.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно равно 71% вероятности.

Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 8.20 — в районе 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет около 18%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Валенсия» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.