Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вашингтон» — «Миннесота»: кто фаворит матча НХЛ, прогнозы

«Вашингтон» — «Миннесота»: кто фаворит матча НХЛ, прогнозы
Аудио-версия:
Комментарии

3 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Миннесоту». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 32% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.00 (примерно 25%).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Миннесота» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.80. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.

Закончил 2024 год «Вашингтон» на отличной ноте. В трёх матчах за три дня набрал четыре очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Накануне «столичные» уверенно победили неплохо так прибавивший «Бостон» (3:1).

У «Миннесоты» дела идут хуже: проиграны пять из восьми предыдущих матчей в основное время, в результате чего команда отпустила от себя в таблице дивизиона «Виннипег» и позволила подобраться «Колорадо» с «Далласом». Все три победы добыты с большим трудом над явными аутсайдерами.

Материалы по теме
«Вашингтон» — «Миннесота». Овечкин начнёт год как по учебнику
«Вашингтон» — «Миннесота». Овечкин начнёт год как по учебнику
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android