«Вашингтон» — «Миннесота»: кто фаворит матча НХЛ, прогнозы

3 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Миннесоту». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 32% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.00 (примерно 25%).

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2025, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Миннесота» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.80. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.

Закончил 2024 год «Вашингтон» на отличной ноте. В трёх матчах за три дня набрал четыре очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Накануне «столичные» уверенно победили неплохо так прибавивший «Бостон» (3:1).

У «Миннесоты» дела идут хуже: проиграны пять из восьми предыдущих матчей в основное время, в результате чего команда отпустила от себя в таблице дивизиона «Виннипег» и позволила подобраться «Колорадо» с «Далласом». Все три победы добыты с большим трудом над явными аутсайдерами.