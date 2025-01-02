«Интер» — «Аталанта»: ставка Эльвина Керимова на игру Суперкубка Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Аталанта».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.

«В полуфинале Суперкубка Италии «Интер» сыграет с «Аталантой» 2 января. Миланцы последний матч провели со счётом 3:0 – с «Кальяри». После поражения от «Байера» (0:1) в Лиге чемпионов клуб одержал четыре победы подряд и вообще при этом не пропускал. «Интер» в рамках этой серии одержал четыре победы с общим счётом 13:0. Команда Индзаги сейчас в большом порядке. «Интер» без проблем разобрался с «Кальяри», здорово сыграл в этом матче, на стандартах забивал. Ну и мы уже говорили, что «Интер» — это комплексно сильная команда. Даже если постараться, сложно найти у неё слабые места.

«Аталанта» в прошлом туре Серии А сыграла вничью с «Лацио» — 1:1. При этом бергамаски могли забить больше гола, у них было достаточно моментов, чтобы выиграть матч. В итоге «Аталанта» спаслась только в концовке, забил Брешианини после роскошной передачи Дзаньоло. В общем, команда Гасперини себе не изменяет, создаёт моменты, даже если не может выиграть.

Тут встреча в Суперкубке — это формат плей-офф. Клубы сыграют первый полуфинал, и это встреча конкурентов ещё и в борьбе в чемпионате Италии, двух самых сильных итальянских команд сейчас, наверное. Очень сложная игра для прогноза, честно скажу. Но я для себя всё-таки выбрал одну ставку.

Понятно, что «Аталанта» для «Интера» интересный соперник. Миланцы разными способами могут выходить из-под персонального прессинга. И в первом круге чемпионата «Интер» «Аталанту» 4:0 разгромил. Вообще, у «Интера» достаточно уверенных побед над «Аталантой» Гасперини в последние годы.

Но я думаю, если учитывать, что это ещё и матч плей-офф, он получится не очень зрелищным. Почему-то мне так кажется. Мне кажется, что Гасперини что-то придумает. Может быть, где-то отойдёт он от своего стиля с персональным прессингом и сделает его ситуативным. «Интер» тоже в общем большие матчи осторожно проводит, достаточно у него нерезультативных больших игр.

Возьму ставку – тотал голов матча меньше 2.5 с коэффициентом 1.97. Мне кажется, такая ставка может пойти. Понятно, что рискованно. Это такой сложный для прогнозирования матч», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».