«Интер» — «Аталанта»: прогноз Виктора Гусева на встречу Суперкубка Италии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Аталанта».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.

«Лидеры чемпионата страны встретятся в полуфинале Суперкубка Италии, розыгрыш которого проводится в Саудовской Аравии.

Встрече в Эр-Рияде предшествовали матчи обоих клубов в 18-м туре Серии А. «Интер» во втором тайме гостевой игры с «Кальяри» забил три безответных мяча и занимает третью строчку. Но отставание от «Аталанты» и «Наполи» всего на очко — при одной игре в запасе — делает его по потерянным единоличным лидером турнира. «Аталанта» свела вничью выездной матч в Риме, отыгравшись в самой концовке встречи с «Лацио».

30 августа «Интер» дома разгромил «Аталанту» (4:0), после чего клуб из Бергамо потерпел в том же чемпионате поражение от «Комо» (2:3) и в Лиге чемпионов — с таким же счётом от «Реала». А во всех остальных матчах сезона за этот период у него 16 побед при четырёх ничьих. Впечатляющий турнирный ход нынешнего лидера!

При этом «Интер», у которого в том августовском матче дублем отметился Тюрам, одержал уже четыре (отметим, сухие) победы подряд.

Два клуба намного опережают конкурентов в Серии А по числу забитых мячей. «Дуэль» Тюрама с бергамаском Лукманом может стать украшением встречи. И оба, бесспорно, заслуживают индивидуального прогноза на забитый мяч.

Возвращаясь к личным встречам, заметим, что «Интер» с таким же счётом (4:0) победил соперника и в феврале, а до того взял над ним верх четырежды — но каждый раз уже с преимуществом лишь в один мяч. «Аталанта» последний раз добивалась успеха против «Интера» более пяти лет назад. Миланцы взяли Суперкубок прошлого года, в финале победив «Наполи».

Сам характер коммерческого турнира, вероятно, продиктует открытый стиль матча. Игра, в которой непременно должен быть выявлен победитель, может снова предельно обостриться после перерыва. Вряд ли и те и другие захотят доводить дело до серии пенальти.

Вспомним и развитие событий по таймам в последних матчах обеих команд в национальном чемпионате, о чём шла речь ранее. Не стоит исключать и того, что главные силы оба тренера бросят в бой лишь по ходу матча. В прошлом году оба полуфинала Суперкубка завершились со счётом 3:0, причём по два мяча из трёх забивались во вторых таймах», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».