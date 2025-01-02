«Рейнджерс» — «Селтик»: кто фаворит матча чемпионата Шотландии, ставки и прогнозы

2 января в матче 21-го тура чемпионата Шотландии встретятся два флагмана первенства — «Рейнджерс» и «Селтик». Встреча пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Селтика» предлагается с коэффициентом 2.28, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 3.20 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рейнджерс» — «Селтик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Для того чтобы вернуть былой накал соперничества, руководство «Рейнджерс» пригласило на должность главного тренера Филиппа Клемана, ранее возглавлявшего «Монако». Пока от решения назначить 50-летнего бельгийского специалиста проку мало.

Светло-синие создали неплохой задел на выход в плей-офф Лиги Европы, разгромив «Ниццу» (4:1) и сыграв вничью с «Тоттенхэмом» (1:1). На внутренней арене дела идут хуже. Отставание от «Селтика» в Премьершипе составляет уже 14 очков. И недавно «кельты» победили «Рейнджерс» в матче за Кубок лиги Шотландии 3:3 (5:4 пен.).

Футболисты «Селтика» успешно воплощают в жизнь идеи Брендана Роджерса. В нынешнем розыгрыше Премьершипа команда не знает поражений (16 побед и две ничьих). Показатели просто сумасшедшие — 52 забитых мяча и всего-навсего четыре пропущенных.